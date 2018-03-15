«То ли ковбой, то ли вышибала»: Яровая ответила на призыв Уильямсона заткнуться

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в четверг прокомментировала призыв министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона к России «отойти и заткнуться» в ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

По ее мнению, официальные лица Британии скатились на уровень «публичной непристойности в поведении, прикрывая этим абсолютное, грубейшее и недопустимое нарушение международных норм и процедур разбирательства».

«Господину Уильямсону явно нужно выпить чаю с молоком и успокоиться. Ощущение, что насмотрелся низкопробных боевиков и копирует поведение то ли ковбоя, то ли вышибалы в баре», — ответила на выпад депутат.

«Откуда такая ненависть к британской сдержанности? Ответ напрашивается сам собой. То, что сейчас творится и есть низкопробная постановка грязного спектакля с фейковыми обвинениями против Москвы», — заявила она, подчеркнув, что Россия не та страна, в отношении которой можно так себя вести.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Москву в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии в Солсбери, после чего объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов, а также о решении приостановить все двусторонние контакты с Россией.

Российские власти отвергли обвинение в причастности к отравлению Скрипаля, обратив внимание, что британские власти не предоставили каких-либо доказательств.

После того, как стало известно, что Москва намерена зеркально ответить на высылку российских дипломатов, Уильямсон на пресс-конференции в четверг заявил: «Действия России в Солсбери совершенно возмутительны и недопустимы. Мы приняли ответные меры, и, по сути, Россия должна уйти и заткнуться».

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