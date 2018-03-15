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Торговые войны: США готовятся нанести еще один удар по Китаю


Добавлено: 15 мар 2018 в 01:53, Категория: Экономика
Торговые войны: США готовятся нанести еще один удар по Китаю

Власти США не собираются ограничиваться уже введенными пошлинами на солнечные панели и стиральные машины, а также повышением тарифов на импорт стали и алюминия — Белый дом готовит ответные меры в отношении КНР в рамках расследования о краже интеллектуальной собственности китайскими компаниями. Объем импорта, затронутого защитными мерами, может стать рекордным, однако это вряд ли помешает росту торгового дефицита США, считают эксперты.

США готовятся ввести новые ограничения на импорт, на этот раз из Китая, они могут затронуть поставки на $60 млрд, сообщило вчера агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Предполагается, что более высокие пошлины затронут импорт высокотехнологичной продукции и телеком-оборудования, пакет мер может включить ограничения и на инвестиции китайского бизнеса в США.

Сейчас импорт КНР в США превышает обратные поставки на $375 млрд, при этом на электронику и другой технологический экспорт приходится 43% китайского ввоза.

В Пекине вчера ограничились сдержанным комментарием о том, что торговля с США «не должна быть игрой с нулевой суммой», и заявили о готовности «принять меры для защиты своих законных прав в торговле».

В январе Дональд Трамп уже заявлял о намерении выписать Китаю «большой штраф» за кражу китайскими компаниями интеллектуальной собственности. В администрации недовольны тем, что Китай вынуждает глобальные корпорации передавать технологические решения в обмен на возможность работать на китайском рынке, а также применяет жесткие требования к американским интернет-компаниям. Законодательство США позволяет вводить ответные меры в случае подобных действий, однако в Пекине утверждают, что специальных норм не существует и требования о передаче интеллектуальной собственности могут существовать лишь в рамках рыночных отношений между компаниями.

Отметим, что до сих пор неясен объем уже объявленных США ограничений на импорт стали и алюминия. Весь импорт этих товаров в страну составляет $43 млрд, однако крупнейший поставщик Канада ($12 млрд) исключен из списка. До 23 марта возможно исключение и других стран, которые убедят США в том, что их продукция не угрожает национальной безопасности страны. Остальных поставщиков ждут защитные пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. В январе этого года США уже ввели защитные пошлины на солнечные панели и стиральные машины, это затрагивает импорт на $1,9 млрд.

Теги: КитайСШАЭкономика Количество просмотров: 442 Новости СМИ2 Новости advert.mirtesen.ru


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Добавлено: 15 мар 2018 в 01:53, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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