Третий с начала недели боевой корабль ВМФ России идёт к берегам Сирии (ФОТО)

Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» вышел из Севастополя и днём в среду прошёл через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря. Очевидцы из Стамбула сфотографировали фрегат во время прохождения через Босфор.

Это уже 3-й с начала недели наш боевой корабль, который направляется к берегам Сирии, где базируется средиземноморская эскадра ВМФ России. Корабли выполняют задачи на море, выходя из порта Тартус, где строится российская военно-морская база.

Как сообщала «Русская Весна», в понедельник в акваторию Средиземного моря из Чёрноморья вошёл большой десантный корабль «Минск», а во вторник Босфор миновал сторожевой корабль «Адмирал Эссен», вооружённый крылатыми ракетами «Калибр».

Днём в среду в ВМФ РФ сообщили, что «экипаж корабля проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Корабль войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота Российской Федерации в дальней морской зоне». Об этом журналистам рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

Офицер уточнил, что «Пытливый» совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море и подчеркнул, что моряки-черноморцы без дела не сидят: в учебных классах овладевают теорией и в походе осваивают практику, которая помогает им в совершенстве овладеть военным искусством.

Экипаж сторожевого корабля — это примерно 200 моряков и офицеров. Фрегат «Пытливый» имеет на вооружении артиллерию, также на его борту установлено современное минно-торпедное вооружение — 2 торпедных аппарата ЧТА-53-1135 и два реактивных бомбомета РБУ-6000 «Смерч-2».