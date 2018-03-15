Приехала моя Мамочка, моя самая хорошая и самая лучшая женщина. Всегда давала мне деньги, в тихую от папы, покупала вещи в лагерь, наперекор отцу купила мне компьютер. До сих пор помню, как она боялась, но купила! Скандалище был конечно. Мамуля всегда говорила: «тебя и ты должен любить даже тогда, когда нечего предложить кроме своего присутствия». Я пошел в маму своей искренностью, своей открытостью и любовью к романам, мамочка всегда засыпала под книгу-роман, а я думал: как это скучно! А сейчас, что сейчас? Читаю сам.
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Новости » Шоу-бизнес » У Леши Чайчица мамин характер и привычки
У Леши Чайчица мамин характер и привычки
Добавлено: 15 мар 2018 в 17:36, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 15 мар 2018 в 17:36, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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