У Леши Чайчица мамин характер и привычки

Приехала моя Мамочка, моя самая хорошая и самая лучшая женщина. Всегда давала мне деньги, в тихую от папы, покупала вещи в лагерь, наперекор отцу купила мне компьютер. До сих пор помню, как она боялась, но купила! Скандалище был конечно. Мамуля всегда говорила: «тебя и ты должен любить даже тогда, когда нечего предложить кроме своего присутствия». Я пошел в маму своей искренностью, своей открытостью и любовью к романам, мамочка всегда засыпала под книгу-роман, а я думал: как это скучно! А сейчас, что сейчас? Читаю сам.