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«Угроза безопасности»: Четыре страны Запада ополчились против России, сделав громкое заявление


Добавлено: 15 мар 2018 в 22:20, Категория: Политика
«Угроза безопасности»: Четыре страны Запада ополчились против России, сделав громкое заявление

Пламенные дискуссии вокруг отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, впоследствии осужденного за госизмену, продолжают набирать обороты на международной арене. Теперь Великобритания, Франция, Германия и США единогласно выступили против России, обвиняя в покушении на суверенитет британского государства, - пишет RT со ссылкой на Sky News.

По мнению заявителей, это явное «нарушение суверенитета Великобритании», и подобное действие, со стороны любого государства, можно расценивать как нарушение конвенции о химоружии и международного законодательства в целом.

«Это угроза безопасности всем нам», - дружно заявили лидеры вышеназванных государств.

Кроме того, они уверенны, что нервно-паралитическое вещество, якобы созданное в России и применяемое только для военных целей, впервые, со времен Великой Отечественной войны, стало использоваться в Европе для нападения.   

В итоге лидеры четырех стран Запада обратились с призывом к России как можно скорее раскрыть все данные о программе «Новичок» Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

В свою очередь, российские власти отвергают все обвинения по делу Скрипаля в свой адрес, считая их голословными и не подтвержденными какими-либо официальными доказательствами.



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Добавлено: 15 мар 2018 в 22:20, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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