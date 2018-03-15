Украинский МИД призвал отобрать у России право проведения ЧМ по футболу

В украинскомМинистерстве иностранных дел призвалиотобрать у Россииправо проведения чемпионата мира по футболув 2018 году в связи с отравлением в Великобритании российского экс-шпиона Сергея Скрипаля.Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на заявление его главы Павла Климкина.«Теперь Запад обязан отреагировать таким образом, который бы заставил Россию почувствовать последствия своих действий. Одной из первых целей должен стать Чемпионат мира по футболу, который состоится следующим летом. Россия не заслуживает того, чтобы принимать у себя такой престижный турнир. В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия», — цитируются слова Климкина.По его словам, если это невозможно сделать из-за нехватки времени, то он призывает все нации и свободолюбивых людей, которые ценят правила и порядок, бойкотировать этот чемпионат.