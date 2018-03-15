В МЭР опровергли обсуждение в правительстве повышения пенсионного возраста

В пресс-службе Министерстве экономического развития опровергли обсуждение в правительстве повышения пенсионного возраста, сообщает RNS.

«Повышение пенсионного возраста — это вопрос, который сейчас обсуждается в обществе. Есть разные предложения», — передал представитель МЭР.

Ранее Максим Орешкин на форуме «Россия – страна возможностей» сообщил, что возможность повышения пенсионного возраста обсуждается.

«Повышение пенсионного возраста возможное, которое сейчас обсуждается — есть разные предложения — не влияет напрямую на дефицит рабочей силы, который есть у нас на рынке труда, потому что если человек активный и здоровый, он в большинстве случаев не будет покидать работу даже с достижением пенсионного возраста», — процитировало министра ТАСС.

Орешкин также отметил, что активный и здоровый человек в большинстве случаев не станет покидать работу даже с достижением пенсионного возраста.