В МХТ началась церемония прощания с Олегом Табаковым

В Московском художественном театре имени Чехова проходит церемония прощания с худруком театра Олегом Табаковым, сообщает ТАСС.

Поклонники творчества артиста заполнили Камергерский переулок, где находится МХТ, еще до того, как театр открыл свои двери.

Для того, чтобы организовать очередь, у здания театра выставили ограждения и рамки.

Гроб с артистом установлен на сцене театра.

«Идут и идут мимо гроба молодые актерские курсы. Работники вспоминают простую арифметику — Табаков принял МХАТ с посещаемостью в 42 процента, оставляет с максимальными 99-ю», — сообщает «МК».

Гражданская панихида по актеру, на которой смогут выступить его коллеги по цеху и чиновники, пройдет с 12:00 до 13:00 мск.

После этого Табакова похоронят на центральной аллее Новодевичьего кладбища.

Олег Табаков скончался 12 марта в возрасте 82 лет. С ноября прошлого года он находился в реанимации.