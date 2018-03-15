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В Пермском СВУ пройдёт День открытых дверей


Добавлено: 15 мар 2018 в 11:07, Категория: Общество
В Пермском СВУ пройдёт День открытых дверей

В Пермском суворовском военном училище в апреле пройдёт День открытых дверей. Будущие абитуриенты и их родители познакомятся с правилами приема, организацией образовательного процесса, объектами учебно-материальной базы.

Командование училища расскажет школьникам об истории учебного заведения и Ракетных войсках стратегического назначения, правилах приема и учебно-воспитательном процессе, а также ответит на все вопросы абитуриентов. Кроме того, представители СВУ проведут консультации по вопросам поступления в военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.

Потенциальные воспитанники СВУ и их родители смогут ознакомиться с условиями проживания и питания, особенностями службы и быта воспитанников.

Суворовцы покажут гостям классы, спортзал, жилые комнаты, где они обучаются, занимаются спортом и отдыхают. В училище созданы все условия для обучения, получения глубоких и разносторонних знаний: «современные учебные корпуса и лаборатории физики, химии и биологии, робототехники, авиа– и ракетомоделирования, классы военной и автомобильной подготовки, которые оснащены новейшими тренажерами и оборудованием.

На базе Пермского суворовского военного училища в июле 2018 года планируется работа выездной приемной комиссии для проведения профессионального отбора кандидатов на обучение в вузы РВСН из числа граждан, проживающих на территории Пермского края и близлежайших регионов.



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Добавлено: 15 мар 2018 в 11:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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