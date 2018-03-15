В Польше трех украинцев задержали по делу об изнасиловании

В Польше на три месяца арестовали двух мужчин, которым предъявили обвинение в изнасиловании 18-летней девушки. Об этом сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Легнице Лидия Ткачишин, передает Польское радио.

«Суд положительно рассмотрел ходатайство прокуратуры о применении в отношении этих мужчин временного ареста», – сообщила чиновница.

За изнасилование подозреваемым грозит от 3 до 15 лет заключения, еще четырем мужчинам, задержанным за то, что они помогли пострадавшей, грозит до трех лет заключения.

Утверждается, что насильниками были поляки, а среди тех, кто не вступился за женщину, – поляк и трое украинцев. Им запрещено общаться с потерпевшей и покидать пределы Польши.

Изнасилование произошло в ночь с 10 на 11 марта. Полиция задержала шестерых подозреваемых.

Напомним, в октябре прошлого года в Лондоне 17-летнюю школьницу трижды изнасиловали по дороге домой.

Фото: из открытых источников (иллюстративное)