В Раду внесли представление на арест Савченко

Генеральная прокуратура Украины внесла в Верховную Раду представление о получении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Ранее Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. За проголосовали 261 депутат, передает Укринформ.

В пояснительной записке к проекту постановления сказано, что Савченко имеет доступ к гостайне и как член комитета участвует в его заседаниях, где рассматривается информация, которая относится к государственной тайне.

«В целях недопущения разглашения информации, которая относится к государственной тайне, и принимая во внимание тот факт, что член комитета должен участвовать в заседаниях, где будут рассматриваться вопросы, связанные с государственной тайной, необходимо принять данное постановление», – говорится в пояснительной записке.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала террористический акт в сессионном зале Верховной Рады.

Фото: УНИАН