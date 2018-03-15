В Ростовской области появится 9 округов

В Ростовской области появится 9 территориально-экономических округов. Новую стратегию развития края до 2030 года представили в рамках выставки «СТИМэкспо».

Предполагается, что такая стратегия позволит соблюсти баланс городского и сельского расселения, а также обеспечит населению оптимальный доступ к объектам культурно-бытого обслуживания.

По замыслу авторов идеи, округа с центрами – точками роста, станут привлекательными для размещения крупных промышленных объектов федерального и регионального значения и для инвесторов. Это позволит стабилизировать численность населения, придаст нужный вектор жилищному строительству, что в перспективе приведет к улучшению жилищных условий на местах отмечает пресс-служба правительства Ростовской области.