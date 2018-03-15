В сети обсуждают слухи о второй беременности Ксении Собчак

Ксения Собчак

В СМИ и соцсетях возникли разговоры о том, что Ксения Собчак беременна. Информацию об этом распространил телеграм-канал "Методичка", а также другие ресурсы.

Первые предположения о беременности кандидата в президенты РФ появились еще в прошлом месяце. Однако пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова опровергла их.

Наше отношение к "Методичке" от нейтрального скатилось к глубоко неприязненному, – сказала Чудинова радиостанции "Говорит Москва".

Ксения Собчак

А после сегодняшних теледебатов, во время которых Собчак расплакалась, разговоры о ее возможной беременности зазвучали еще громче.

Напомним, Ксения вместе с мужем Максимом Виторганом воспитывает годовалого сына Платона.