В Сирии опять потери: очередной русский не вернулся из командировки

По утверждению представителей квалифицированной исследовательской группы Conflict Intelligence Team, сегодня был похоронен еще один русский военный, погибший в Сирии.При этом информация о смерти Владимира Пономарева, находящегося в командировке на территории Сирии, стало известно еще 13 марта.Пока неизвестно, был ли он сотрудником частной военной компании Вагнер, либо же находился в составе официального военного контингента РФ.Также остается только ждать заявления от представителей российского МИДа, дадут ли они комментарий по гибели своего соотечественника.