В Сочи отчим дал признательные показания в отношении разыскиваемой девочки

Отчим, исчезнувшей накануне пятилетней малышки, приехавшей в Сочи со своей семьей из Ростова-на-Дону, сознался в ее убийстве, после задержания полицейскими - сообщает «Вести Сочи».

Как стало известно, мужчина является выходцем из Азербайджана. Ему 28 лет. Именно он первым забил тревогу и заявил в полицию о пропаже девочки. После чего скрылся, и был объявлен в розыск.

Благодаря оперативной работе правоохранительных органов он был обнаружен в одном из адлерских хостелов.

Задержанный признался в хладнокровном убийстве девочки. По его словам, тело он спрятал в лесу.

В настоящее время эти сведения проверяются оперативниками. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Ведется расследование.

Между тем тело ребенка не найдено. Масштабные поисковые операции продолжаются.