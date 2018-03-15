В Якутии из самолета выпали тонны золота

При взлете грузового самолета Ан-12 авиакомпании «Нимбус» из аэропорта «Якутск» оторвалась створка грузового люка, и из самолета выпала часть находившегося в нем груза в виде золотых слитков. Об этом «360 ТВ» сообщили в пресс-службе аэропорта.

По некоторым данным, на борту находилось девять тонн золота на 21,6 млрд рублей. Слитки рассыпались по взлетной полосе и окрестностям Якутска. Экипаж принял решение о посадке и приземлился в аэропорту поселка Магана в 12 километрах от Якутска. Идут поиски, пока найдено 172 бруска по 20 кг каждый.

Никто не пострадал.