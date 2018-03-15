Вегетарианский фастфуд не лучше мясного: диетологи заговорили о вреде "здорового" питания

Несмотря на то что вегетарианский фастфуд может содержать больше витаминов и минералов за счет овощей, по калорийности и содержанию жира, он ничем не уступает своему мясному аналогу.Традиционно вегетарианские блюда считаются более полезными для здоровья, в отличие от тех, что содержат мясо, однако, это далеко не всегда так. Сегодня на фоне всплеска популярности вегетарианства, рестораны быстрого питания корректируют свои меню, предлагая блюда без мяса. Но диетологи предупреждают, что фастфуд на растительной основе является самым вредным.Диетолог Пол Солтер, основатель курса Fit In Your Dress, высказал свое мнение по этому поводу: "Рестораны быстрого питания не располагают достаточным количеством денег, чтобы закупать дорогие и качественные продукты. В результате многие блюда на основе овощей "пичкают" большим количеством консервантов и добавок для улучшения вкуса. Возьмем, к примеру, тофу, который является превосходным источником белка, но если добавить в него сыр, как это часто делают в ресторанах, число его калорий вырастет в разы".И это только начало. Диетологи проанализировали состав вегетарианского бурито, в который входит коричневый рис, овощи, черные бобы и салат лутук. В этом случае он содержит всего 370 калорий, 65 г углеводов и 555 мг соли. Но некоторые рестораны не останавливаются на традиционных составляющих и добавляют в бурито гуакамол, чтобы вес блюда увеличился. Соответственно, калорийность бурито возрастает до 600, а это больше, чем в обычном гамбургере или чизбургере.Диетолог добавил, что вегетарианский фастфуд вмещает в себе намного больше жира, чем традиционная вегетарианская еда, а также в нем могут содержаться вредные химические вещества. Именно поэтому иногда можно встретить вегетарианцев с избыточным весом. Они злоупотребляют "растительным" фастфудом, ошибочно считая, что он невероятно полезный для организма.