Великобритания официально обвинила РФ в нарушении Конвенции о запрещении химоружия

Исполняющий обязанности постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен на заседании Совета безопасности в среду обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия ООН.

«Россия заявила об уничтожении задекларированных запасов химического оружия в сентябре 2017 года, на десять лет позже, чем того требовала конвенция. Россия не сообщила о нервно-паралитическом веществе «Новичок», а также о связанных с ним производствах», — сказал дипломат.

По его словам, на сегодняшний день российские политики продолжают утверждать, что полностью уничтожили данное нервно-паралитическое вещество.

«Мы можем заключить, что Россия серьезно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, не уведомив о программе по разработке вещества «Новичок»», — добавил британский постпред.

Аллен заявил, что Лондон пригласил экспертов Организации по запрещению химического оружия для проведения анализа расследования инцидента с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалём в Солсбери.

«Мы уведомили ОЗХО о применении этого нервно-паралитического вещества и приглашаем их независимо проверить проведённый нами анализ», — сказал он.

Осужденного за госизмену 66-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери вечером 4 марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом в одном из местных итальянских ресторанов и впали в кому в больнице.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила в случившемся Москву.

Российские власти опровергли все заявления о причастности к отравлению шпиона и его дочери. Об этом заявили глава МИД Сергей Лавров, президент Владимир Путин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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