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Великобритания предоставит ОЗХО образцы вещества по делу Скрипаля


Добавлено: 15 мар 2018 в 12:16, Категория: Новости на сегодня
Великобритания предоставит ОЗХО образцы вещества по делу Скрипаля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон пообещал предоставить для оценки Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) образцы вещества, которым, предположительно, были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом сообщает Reuters.

«Боюсь, у нас есть неоспоримые доказательства того, что это Россия. Самодовольный саркастический ответ, который мы услышали от русских, указывает на их основную вину», — заявил он BBC.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев выразил уверенность в том, что дело о допинге керлингиста Александра Крушельницкого и отравление экс-офицера ГРУ Скрипаля связаны.

«Авторы истории с подсыпанным допингом керлингисту Крушельницкому и отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля — одни и те же. Все это — целенаправленные атаки на Россию, умело срежиссированные в преддверии крупнейших спортивных событий», — цитирует Свищева «Интерфакс».

Президент федерации отметил, что параллель между случаями провести легко: Крушельницкий был обвинен в нарушении антидопинговых правил сразу же после получения бронзовой медали ОИ-2018, в случае со Скрипалем «нагло спешит заявить» о причастности российских спецслужб премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«Ни доказательств, ни улик — одни голословные обвинения, ультиматумы, угрозы бойкотировать чемпионат мира по футболу в России и объявить нашу страну агрессором», — сказал депутат.



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Добавлено: 15 мар 2018 в 12:16, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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