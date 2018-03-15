Впервые удалось записать звук грома от «грязной грозы»

Ученые из Центра вулканологии Геологической службы США (U.S. Geological Survey Volcano Science Center) и Геофизического института Университета Аляски в Фербанксе сумели записать гром от вулканических молний. Ранее считалось, что это невозможно, так как звуки грома заглушаются шумом самого извергающегося вулкана. О своей работе авторы рассказали в статье, опубликованной в Geophysical Research Letters.

Молнии возникают в столбе пепла над извергающимся вулканом из-за разности потенциалов между отрицательно заряженными частицами пепла и положительно заряженными вулканическими газами. Это явление иногда называют «грязной грозой». Чем меньше размер частиц, тем больше образуется вспышек. Исследование электризации вулканических выбросов важны, чтобы предсказывать направление и дальность распространения пепла, представляющего опасность для самолетов.

Наблюдения велись за вулканом Богослов, расположенном на одноименном острове, входящем в число Алеутских островов. Остров является частью Морского национального заповедника Аляски. Он необитаем, его площадь до извержений 2016 – 2017 года составляла лишь 1,292 квадратых километра. Фактически он представляет собой стратовулкан высотой около 1800 метров, однако над поверхностью моря он возвышается всего лишь на 150 метров. Появился остров после подводного извержения в 1796 году. Одновременно к юго-западу от него поднялся еще один вулкан (ныне известный как Файр-Айленд). Извержения наблюдались в 1796-1804, 1806-1823, 1883-1895, 1906, 1907, 1909-1910, 1926-1928, 1992 и 2016-2017 годах. Наблюдения со спутников показали, что с 20 по 25 декабря 216 года во время извержения остров Богослов раскололся на три меньших острова. Однако извержение продолжалось, остров рос и к 11 января 2017 года его осколки слились снова. Теперь остров выглядел как кольцо вокруг подводного кратера. В январе 2017 площадь его составляла 0,98 квадратных километров, а в мае – 1,3 кв. км.

Грохот извержения записывали при помощи микрофонной решетки, находящейся в 60 километрах от вулкана. 8 марта и 10 июня 2017 года удалось записать звуки, возникшие, когда само извержение утихло, но над вулканом стоял высокий столб пепла, в котором сверкали молнии. Авторы работы рассказывают, что эти звуки отличаются от инфразвукового гула, источником которого служит сам вулкан. Их происхождение подтверждает и продолжительность временной задержки между наблюдавшимися молниями и фиксацией звука удаленным приемником.