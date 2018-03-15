Вратарь "Челси" Куртуа: первый гол "Барселоны" в матче ЛЧ, бесспорно, на моей совести

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вратарь английского "Челси" Тибо Куртуа заявил, что допустил ошибку в эпизоде с первым голом испанской "Барселоны" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

"Челси", сыграв вничью (1:1) в первом матче, в среду в гостях проиграл "Барселоне" со счетом 0:3 в ответной встрече и вылетел из турнира. Каталонцы вышли вперед уже на 3-й минуте благодаря голу Лионеля Месси, который в итоге стал автором дубля и достиг отметки в 100 голов в Лиге чемпионов.

"Считаю, что мы не заслуживаем вылета из Лиги чемпионов, но индивидуальные ошибки, которые мы допустили в обоих матчах, дорого нам обошлись. В первом случае я не ждал удара с такого острого угла, не успел на него среагировать и пропустил. Бесспорно, этот гол на моей совести", - заявил Куртуа, слова которого приводятся на официальном сайте УЕФА.

"Барса" воспользовалась нашими ошибками, но если не принимать их в расчет, мы неплохо оборонялись, пытались играть в атакующий футбол, дважды попали в перекладину. Нам немного не повезло, но нельзя забывать про ошибки, которые дорого нам обошлись. Надо продолжать работать и выигрывать в воскресенье (в матче Кубка Англии с "Лестером")", - добавил голкипер.