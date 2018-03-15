В РФ возмущены планами Британии отказаться от российского газа

Власти РФ считают, что решение Великобритании сократить закупки российского газа политически мотивировано и подрывает развитие конкуренции на рынке.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил: «Такие решения, они политически мотивированные, они не направлены на развитие конкуренции на европейском рынке».

Отмечается, что по итогам 2017 года российский «Газпром» был вторым по объему поставщиком природного газа в Великобританию. Это больше, чем в среднем по Европе, где «Газпром» обеспечивает только треть всех поставок «голубого топлива».