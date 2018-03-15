Все в сборе: Холли Берри на прогулке с детьми в Беверли-Хиллз

Холли Берри

Холли Берри с детьми мы видим нечасто — от папарацци актриса дочь и сына привыкла скрывать. Да и сами малыши не жалуют фоторепортеров: это можно понять по поведению девятилетней Налы (кстати, уже завтра, 16 марта, ей исполнится 10!). Вчера во время прогулки по Беверли-Хиллз, завидев камеры, девочка спряталась за спину мамы. А вот четырехлетний Масео довольно равнодушно отнесся к появлению папарацци, как и сама Холли — ей настроение в этот день ничто не могло испортить, судя по широкой улыбке.

Дети Холли Берри

В рваных джинсах, растянутой простой футболке и с небрежной прической, 51-летняя звезда выглядела гораздо моложе своих лет. Секрет актрисы прост: своим прекрасным внешним видом она обязана не только генам, но ежедневным занятиям спортом и правильному питанию. Холли — настоящий фитнес-гуру и старается своим примером вдохновлять других людей: с недавних пор на своей странице в Instagram она каждую пятницу рассказывает о любимых упражнениях и делится мотивирующими историями из собственной жизни (и, конечно, пикантными фотографиями).

Холли Берри с детьми