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Вселенная Стивена Хокинга: как прожил жизнь легендарный ученый


Добавлено: 15 мар 2018 в 06:50, Категория: В мире
Вселенная Стивена Хокинга: как прожил жизнь легендарный ученый
Накануне ушел из жизни Стивен Хокинг, известный британский физик, занимавшийся космологией, в частности теорией черных дыр, для которых доказал наличие излучения, названного его именем. Также Хокинг был активным популяризатором науки.

Он умер на 77-м году жизни в своем доме в Кембридже 14 марта.
В 1962 году он окончил Оксфордский университет со степенью бакалавра по математике и физике, в 1966 году получил степень доктора философии в колледже Тринити-холл Кембриджского университета.

Его набор наград, трудов, а также созданных им лично или в соавторстве книг сделал бы честь любому ученому, но Стивен Хокинг — уникальный человек. В 1963 году ученому поставили диагноз боковой амиотрофический склероз. Врачи обещали ему пару лет жизни, но Хокинг прожил полвека. В результате мышцы его тела постепенно атрофировались и он потерял возможность двигаться и он передвигался в кресле-каталке, общаясь с миром сначала с помощью коллег-переводчиков, а когда он потерял способность говорить, для него была создана уникальная система с компьютерным синтезатором речи.

Хокинг занимался космологией и основное внимание уделял эволюции Вселенной (ее рождению и развитию), а также физике черных дыр. Хотя эти объекты столь тяжелы, что из их гравитационного поля не может выбраться даже свет, ученый показал, что от них идет излучение. Его назвали его именем.

Вопросы рождения Вселенной и черных дыр оказались тесно связаны. Вселенная началась с Большого взрыва, когда из сверхплотного и горячего состояния она начала расширяться. Однако первоначальное состояние не позволяет применение текущих законов физики, оно называется сингулярным. В таком же состоянии находятся черные дыры. Изучая подходы, которые позволяют описать происходящее с такими объектами, Хокинг пришел к заключению об излучении: хотя из черной дыры ничего вырваться не может, но физические эффекты вблизи нее порождают излучение, использующее энергию черной дыры. Если дыра мала по массе, то может полностью испариться, израсходовав энергию на излучение.

Знание о происходящем в черных дырах помогает понимать происходящее при Большом взрыве, а значит, и устройство нашей Вселенной. Испарение черных дыр ставит следующий вопрос перед физиками: куда девается при этом информация о телах, поглощенных черной дырой. Этот и другие вопросы Стивен Хокинг мог не только исследовать, но и объяснять в простой и понятной форме, прославившись как популяризатор.
Стивен Хокинг получил признание научного сообщества и множество наград за свои труды, но он не был лауреатом Нобелевской премии. Дело в том, что Хокинг — теоретик, современные построения очень сложны, а практически проверить его теории пока не представляется возможным, так как описанные процессы требуют недоступных экспериментаторам энергий. Природные же черные дыры слишком далеки от Земли для столь тонких наблюдений — и это к лучшему, потому что жить рядом с черной дырой можно только в «Интерстелларе».

Параллельно с наукой он занимался ее популяризацией, став одним из самых известных авторов в этой сфере. Его первая научно-популярная книга про устройство Вселенной «Краткая история времени» вышла в 1988 году и стала бестселлером: она была переведена на 40 языков и ее тираж составил 10 млн копий.

Как бы ни были глобальны теоретические изыскания Стивена Хокинга, они не могли оказать непосредственного влияния на жизнь жителей Земли. Возможно, он так и остался бы выдающимся ученым, который занимается непонятными формулами, если бы не занялся популяризацией. Вышеприведенная научно-популярная книга по космологии вышла еще в нескольких версиях — «Кратчайшая история времени», «Мир в ореховой скорлупке» и с каждым разом ученый старался не только дать общий взгляд на мир, но и упростить описание. Он вспоминал, что старался следовать совету редактора «каждая формула — это потеря читателей». В результате строгая научная теория предстала как увлекательный рассказ о происхождении Вселенной, а также возможных измерениях и других аспектах нашего существования, которые пока нельзя доказать.
В 2015 году была учреждена медаль имени профессора Стивена Хокинга, которая будет вручаться ежегодно за популяризацию науки. В том же году Хокинг поддержал проект IT-миллиардера Юрия Мильнера Breakthrough Listen по поиску сигналов от инопланетной жизни. В апреле 2016 года Стивен Хокинг и Юрий Мильнер объявили о запуске проекта Breakthrough Starshot, целью которого станет отправка наноробота к звездной системе Альфа Центавра.


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Добавлено: 15 мар 2018 в 06:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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