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«Я пилотировал НЛО» - бывший военный летчик Зоны 51 приоткрыл завесу тайны


Добавлено: 15 мар 2018 в 06:01, Категория: Технологии
«Я пилотировал НЛО» - бывший военный летчик Зоны 51 приоткрыл завесу тайны

По словам бывшего военного пилота Роберта Миллера, он работал в печально известной Зоне 51, где, как многие думают, хранятся обломки инопланетного корабля, потерпевшего крушение в 1947 году. В видеоролике бывший летчик приоткрыл завесу тайны, окружающую этот засекреченный объект.

Миллер утверждает, что тела инопланетян и космические корабли пришельцев хранятся внутри Зоны 51. Он поведал о том, что участвовал в сверхсекретном проекте и был выбран в качестве летчика-испытателя для самого первого полета на корабле, сконструированном инженерами, работавшими на этой базе. Корабль был создан по инопланетной технологии, есть вероятность, что его спроектировали по обломкам корабля, найденного около города Розуэлл, в американском штате Нью-Мексико, в июле 1947 года.

Корабль, который предстояло пилотировать Миллеру, был не похож на земные аппараты. Ему объяснили, что он работает на антиматерии и управляется телепатически. Когда сработал реактор корабля, Миллер потерял сознание, а затем очнулся уже в больнице, а его ноги оказались в гипсе. Ему объяснили, что корабль потерпел крушение, но при этом, возможно, он совершил путешествие во времени.

Бывший военный пилот подписал документ о неразглашении, но он решил нарушить договор, чтобы общественность смогла узнать правду.



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Добавлено: 15 мар 2018 в 06:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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