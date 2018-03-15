«Яндекс» создал первый браузер с голосовым помощником?

В «Яндекс.Браузере» для Windows появился встроенный голосовой помощник с искусственным интеллектом «Алиса». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Скомандовав «Слушай, Алиса!» и добавив свою просьбу, пользователи смогут голосом открывать сайты и программы, спрашивать о прогнозе погоды, новостях и курсе валют, включать любимые песни, выключать или перезагружать компьютер.

«Люди пользуются голосовыми технологиями в самых разных ситуациях: строят маршруты голосом, ищут что-то на ходу, общаются с роботами колл-центров. Голосовое управление - один самых естественных и простых способов общения человека с техникой, поэтому мы добавляем "Алису" в сервисы Яндекса. На смартфонах она уже помогает миллионам и теперь переходит к компьютерам. В будущем она стремится стать полноценным личным ассистентом человека на разных устройствах», — сообщил агентству руководитель десктопного «Яндекс.Браузера» Роман Иванов.

Разработанный «Яндексом» голосовой помощник, по утверждениям создателей, способен импровизировать и обладает собственным характером. «Алиса» доступна пользователям приложений «Яндекс» для Android и iOS, а также в новой версии браузера для Windows.

Напомним, в 2017 году президент РФ Владимир Путин пообщался с «Алисой» в офисе «Яндекса».