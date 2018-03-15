Заявления о голосовании на нескольких участках подали почти 40 тысяч россиян

Среди более 5 млн россиян, решивших проголосовать не по месту своей регистрации, около 40 тысяч человек написали заявления по несколько раз, заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

«Среди пяти с лишним миллионов заявлений [о голосовании по месту пребывания] 37 910 заявлений написаны людьми дважды», — цитирует его ТАСС.

По словам Булаева, данные обо всех, кто ошибся при подаче заявления или изменил свои планы, «сегодня имеется во всех избирательных комиссиях субъектов РФ», и «все они довели эту информацию до участковых избирательных комиссий».

Замглавы ЦИК добавил, что с большинством людей, которые написали по нескольку заявлений и «указали свои реквизиты», «мы связываемся и предлагаем решить эту проблему».

13 марта оппозиционер Алексей Навальный заявил, что на нынешних выборах избиратель может подать заявления о голосовании на несколько избирательных участков и проголосовать несколько раз. Один из соратников политика получил три документа о приписке его к разным участкам Москвы.

В ответ в ЦИК заявили, что проголосовать можно будет только по первому поданному заявлению, и данные о проголосовавших будут у участковых избиркомов.

15 марта глава ЦИК Элла Памфилова встречается со сторонниками Навального, чтобы обсудить этот вопрос.