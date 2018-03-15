Зейн Малик отписался от Джиджи Хадид и ее родных в инстаграме после расставания

Показать меню
Актуально
Мемория. Ирина Алферова - 07:43 Мемория. Ирина Алферова Лед тронулся: в ЕС сделали заявление о размещении миротворцев на Донбассе - 07:53 Лед тронулся: в ЕС сделали заявление о размещении миротворцев на Донбассе Куэвас вышел в четвертый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе после отказа - 08:00 Куэвас вышел в четвертый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе после отказа Тима «Либо мы будем, либо нас не будет»: России нужны меры демографической - 08:29 «Либо мы будем, либо нас не будет»: России нужны меры демографической безопасности Вооруженный «Калибрами» фрегат «Адмирал Эссен» взял курс на Сирию - 08:49 Вооруженный «Калибрами» фрегат «Адмирал Эссен» взял курс на Сирию Дженнифер Энистон повеселилась на дне рождения жены Джимми Киммела - 08:50 Дженнифер Энистон повеселилась на дне рождения жены Джимми Киммела Колин Ферт посочувствовал любовнику жены - 08:50 Колин Ферт посочувствовал любовнику жены Япония ждет конкретных действий от КНДР по денуклеаризации - 09:08 Япония ждет конкретных действий от КНДР по денуклеаризации Послание Путина к Федсобранию вызвало рекордный интерес - 09:21 Послание Путина к Федсобранию вызвало рекордный интерес Конгрессмены-демократы потребовали от Трампа новых санкции против России - 09:21 Конгрессмены-демократы потребовали от Трампа новых санкции против России Постпред США в ООН пригрозила ударом по Сирии - 09:21 Постпред США в ООН пригрозила ударом по Сирии «Попросил снять колготки»: журналистка обвинила депутата Госдумы Станислава - 09:21 «Попросил снять колготки»: журналистка обвинила депутата Госдумы Станислава Говорухина в домогательствах Пентагон рассекретил новое видео об НЛО - 09:22 Пентагон рассекретил новое видео об НЛО Госдеп поверил в причастность России к отравлению Скрипаля - 09:22 Госдеп поверил в причастность России к отравлению Скрипаля Российские биатлонистки завоевали четыре медали Паралимпиады - 09:23 Российские биатлонистки завоевали четыре медали Паралимпиады Пенелопа Крус и Хавьер Бардем на церемонии вручения премий Actors & - 09:29 Пенелопа Крус и Хавьер Бардем на церемонии вручения премий Actors & Actresses Union Awards в Мадриде Паралимпиада-2018: Украина добывает четвертое золото на Играх - 09:42 Паралимпиада-2018: Украина добывает четвертое золото на Играх
» » Зейн Малик отписался от Джиджи Хадид и ее родных в инстаграме после расставания

Зейн Малик отписался от Джиджи Хадид и ее родных в инстаграме после расставания


Добавлено: 15 мар 2018 в 06:30, Категория: Шоу-бизнес
Зейн Малик отписался от Джиджи Хадид и ее родных в инстаграме после расставания

22-летняя Джиджи Хадид и 25-летний Зейн Малик решили окончить свой роман и написали друг другу теплые слова. Музыкант сообщил поклонникам, что несмотря на расставание, все еще любит модель как человека и считает ее другом. Несмотря на эти слова, Зейн решил не делать себе больно, смотря на фотографии бывшей в своей ленте инстаграма. Он отписался от Джиджи, ее сестры Беллы и их мамы Иоланды.

Зейн предпочел не общаться с Джиджи и ее близкими в социальной сети, но со своей страницы совместные фотографии не удалил. Сама модель и ее мама все еще считают Малика виртуальным другом и не стали отписываться от него. Возможно, они просто еще не увидели изменений в численности подписчиков, ведь их количество постоянно меняется. А вот сестра Джиджи — Белла -сразу решила пересечь все связи с Зейном и удалила его из подписок.

Напомним, что печальную новость о расставании пара сообщила посредством сообщений в твиттере. «У нас с Джиджи были невероятно нежные и веселые отношения. Уважаю и люблю ее как женщину и друга,» — написал Зейн.


Через 11 минут после записи бывшего парня, Джиджи написала свои объяснения: «Сообщения о расставании часто кажутся безличными, потому что нельзя описать словами, что вместе испытали двое людей. Бесконечно благодарна за любовь, время и уроки, которые мы с Зейном разделили.»

А ведь недавно ребята появлялись вместе и показывали свою любовь. Напомним, 12 января пара собралась вместе, чтобы отпраздновать день рождения Зейна Малика. Бывшему участнику группы «One Direction», а теперь сольному певцу Зейну исполнилось 25 лет, в честь чего, влюбленные устроили стильную тематическую вечеринку.

Дресс-код получился уж очень тематический. Зейн и ДжиДжи облачились в черные костюмы, украсив наряды оригинальными солнцезащитными очками. Можно сказать, что Малик был в образе Нео из культового фильма «Матрица», а Хадид перевоплотилась в его спутницу Тринити. Модель и исполнитель видели особый шарм в костюмированных вечеринках и не редко их устраивали.


Ребята были вместе больше двух лет. По слухам, Джиджи и Зейн строили серьезные планы на будущее. «Люблю этого мужчину больше, чем это возможно выразить при помощи слов. Меня вдохновляет его стремление становиться лучше каждый день. С твоим годом, мой Зейн, самого счастливого дня рождения и года в твоей жизни! Горжусь быть твоей половинкой,» — поздравила тогда своего парня модель.

Кто придумал тематику вечеринки — не известно, но то, что Хадид не раз помогала своему бойфренду — это факт. Зейн Малик пошёл по стопам своей бывшей возлюбленной Джиджи Хадид, и примкнул к именитым брендам ради создания капсульной коллекции. Бывшему участнику One Direction предложили сотрудничество Giuseppe Zanotti и Versus Versace. С этим ему понадобилась помощь подружки. В интервью The Sunday Times Style 23-летний певец признался, что его 21-летняя пассия помогла ему создать эти коллекции обуви. Тем более, что у неё уже был опыт сотрудничества с брендами Tommy Hilfiger и Stuart Weitzman в обувной отрасли. «Джи очень помогла мне с дизайном для Zanotti. Она настоящий артист, очень креативный созидатель» — сказал Зейн.
Хадид также помогла Малику с его кампанией Versus Versace. Она лично провела съёмку, в которой участвовал Зейн и её подружка Адвоа Абоа. Капсульная коллекция этого бренда станет доступна лишь в июне этого года.



Материалы по теме:

После расставания с Джиджи Хадид Зейн Малик отписался от нее и ее матери в Instagram
Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались после двух лет отношений
Джиджи Хадид трогательно поздравила Зейна Малика с днем рождения
Зейн Малик оправдывается перед Джиджи Хадид за «измену» с Селеной Гомес
Добавлено: 15 мар 2018 в 06:30, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Малый ракетный корабль ТОФ «Разлив» провёл электронные пуски крылатых ракет по надводным целям

Малый ракетный корабль ТОФ «Разлив» провёл электронные пуски крылатых ракет по надводным целям

В Петербурге продлят линию маршрута аэроэкспресса

В Петербурге продлят линию маршрута аэроэкспресса

В Одессе «благодаря» Савченко вышел на свободу еще один террорист

В Одессе «благодаря» Савченко вышел на свободу еще один террорист

Памфилова пригласила Навального в ЦИК

Памфилова пригласила Навального в ЦИК

Загрузка...



Лента новостей
Армия с народом: Бойцы ДНР и «Боевое братство» доставили гуманитарную помощь жителям Докучаевска - 03:58 Армия с народом: Бойцы ДНР и «Боевое братство» доставили гуманитарную помощь жителям Докучаевска (ВИДЕО)Вратарь "Челси" Куртуа: первый гол "Барселоны" в матче ЛЧ, бесспорно, на моей совести - 03:28 Вратарь Теннисистки Макарова и Веснина вышли в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парах - 02:42 Теннисистки Макарова и Веснина вышли в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парахВ США госпитализировали нобелевского лауреата по хими - 02:35 В США госпитализировали нобелевского лауреата по химиНетаньяху заявил, что отлично сработается с Помпео - 01:57 Нетаньяху заявил, что отлично сработается с ПомпеоТорговые войны: США готовятся нанести еще один удар по Китаю - 01:53 Торговые войны: США готовятся нанести еще один удар по КитаюГде купить кассетный кондиционер в Краснодаре? - 01:51 Где купить кассетный кондиционер в Краснодаре?Конте: горжусь футболистами "Челси", несмотря на крупное поражение от "Барселоны" - 01:50 Конте: горжусь футболистами В Сочи отчим дал признательные показания в отношении разыскиваемой девочки - 01:43 В Сочи отчим дал признательные показания в отношении разыскиваемой девочкиВ Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народ - 01:35 В Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народВегетарианский фастфуд не лучше мясного: диетологи заговорили о вреде "здорового" питания - 01:00 Вегетарианский фастфуд не лучше мясного: диетологи заговорили о вреде В Польше трех украинцев задержали по делу об изнасиловании - 00:49 В Польше трех украинцев задержали по делу об изнасилованииБритания отказалась предоставить России образцы яда по «делу Скрипаля» - 00:44 Британия отказалась предоставить России образцы яда по «делу Скрипаля»Британия будет искать вместо России других поставщиков газа - 00:42 Британия будет искать вместо России других поставщиков газа
Последние новости
Малый противолодочный корабль ТОФ выполнил учебно-боевые упражнения у берегов Камчатки - 07:21 Малый противолодочный корабль ТОФ выполнил учебно-боевые упражнения у берегов Камчатки Постпред России удивился, что Хейли оказалась «опытным химиком» - 07:15 Постпред России удивился, что Хейли оказалась «опытным химиком» Вселенная Стивена Хокинга: как прожил жизнь легендарный ученый - 06:50 Вселенная Стивена Хокинга: как прожил жизнь легендарный ученый Селена Гомес делает перерыв в отношениях с Джастином Бибером из-за повышенного внимания СМИ - 06:30 Селена Гомес делает перерыв в отношениях с Джастином Бибером из-за повышенного внимания СМИ Зейн Малик отписался от Джиджи Хадид и ее родных в инстаграме после расставания - 06:30 Зейн Малик отписался от Джиджи Хадид и ее родных в инстаграме после расставания Костюк пробилась во второй круг турнира в Шэньчжэне - 06:08 Костюк пробилась во второй круг турнира в Шэньчжэне «Я пилотировал НЛО» - бывший военный летчик Зоны 51 приоткрыл завесу тайны - 06:01 «Я пилотировал НЛО» - бывший военный летчик Зоны 51 приоткрыл завесу тайны Третий с начала недели боевой корабль ВМФ России идёт к берегам Сирии (ФОТО) - 06:00 Третий с начала недели боевой корабль ВМФ России идёт к берегам Сирии (ФОТО) Капитан "Барселоны" Иньеста заявил, что рассматривает переход в китайский клуб - 05:27 Капитан Более 500 тысяч россиян будут находиться за пределами страны в день выборов - 04:43 Более 500 тысяч россиян будут находиться за пределами страны в день выборов Украинский МИД призвал отобрать у России право проведения ЧМ по футболу - 04:42 Украинский МИД призвал отобрать у России право проведения ЧМ по футболу После расставания Джиджи Хадид с Зейном Маликом ее мать Иоланда опубликовала в соцсети загадочный - 04:08 После расставания Джиджи Хадид с Зейном Маликом ее мать Иоланда опубликовала в соцсети загадочный пост МИД Франции согласует с Великобританией позицию по инциденту в Солсбери - 04:01 МИД Франции согласует с Великобританией позицию по инциденту в Солсбери
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"