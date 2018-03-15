Зейн Малик отписался от Джиджи Хадид и ее родных в инстаграме после расставания

22-летняя Джиджи Хадид и 25-летний Зейн Малик решили окончить свой роман и написали друг другу теплые слова. Музыкант сообщил поклонникам, что несмотря на расставание, все еще любит модель как человека и считает ее другом. Несмотря на эти слова, Зейн решил не делать себе больно, смотря на фотографии бывшей в своей ленте инстаграма. Он отписался от Джиджи, ее сестры Беллы и их мамы Иоланды.



Зейн предпочел не общаться с Джиджи и ее близкими в социальной сети, но со своей страницы совместные фотографии не удалил. Сама модель и ее мама все еще считают Малика виртуальным другом и не стали отписываться от него. Возможно, они просто еще не увидели изменений в численности подписчиков, ведь их количество постоянно меняется. А вот сестра Джиджи — Белла -сразу решила пересечь все связи с Зейном и удалила его из подписок.

Напомним, что печальную новость о расставании пара сообщила посредством сообщений в твиттере. «У нас с Джиджи были невероятно нежные и веселые отношения. Уважаю и люблю ее как женщину и друга,» — написал Зейн.



Через 11 минут после записи бывшего парня, Джиджи написала свои объяснения: «Сообщения о расставании часто кажутся безличными, потому что нельзя описать словами, что вместе испытали двое людей. Бесконечно благодарна за любовь, время и уроки, которые мы с Зейном разделили.»

А ведь недавно ребята появлялись вместе и показывали свою любовь. Напомним, 12 января пара собралась вместе, чтобы отпраздновать день рождения Зейна Малика. Бывшему участнику группы «One Direction», а теперь сольному певцу Зейну исполнилось 25 лет, в честь чего, влюбленные устроили стильную тематическую вечеринку.

Дресс-код получился уж очень тематический. Зейн и ДжиДжи облачились в черные костюмы, украсив наряды оригинальными солнцезащитными очками. Можно сказать, что Малик был в образе Нео из культового фильма «Матрица», а Хадид перевоплотилась в его спутницу Тринити. Модель и исполнитель видели особый шарм в костюмированных вечеринках и не редко их устраивали.



Ребята были вместе больше двух лет. По слухам, Джиджи и Зейн строили серьезные планы на будущее. «Люблю этого мужчину больше, чем это возможно выразить при помощи слов. Меня вдохновляет его стремление становиться лучше каждый день. С твоим годом, мой Зейн, самого счастливого дня рождения и года в твоей жизни! Горжусь быть твоей половинкой,» — поздравила тогда своего парня модель.

Кто придумал тематику вечеринки — не известно, но то, что Хадид не раз помогала своему бойфренду — это факт. Зейн Малик пошёл по стопам своей бывшей возлюбленной Джиджи Хадид, и примкнул к именитым брендам ради создания капсульной коллекции. Бывшему участнику One Direction предложили сотрудничество Giuseppe Zanotti и Versus Versace. С этим ему понадобилась помощь подружки. В интервью The Sunday Times Style 23-летний певец признался, что его 21-летняя пассия помогла ему создать эти коллекции обуви. Тем более, что у неё уже был опыт сотрудничества с брендами Tommy Hilfiger и Stuart Weitzman в обувной отрасли. «Джи очень помогла мне с дизайном для Zanotti. Она настоящий артист, очень креативный созидатель» — сказал Зейн.

Хадид также помогла Малику с его кампанией Versus Versace. Она лично провела съёмку, в которой участвовал Зейн и её подружка Адвоа Абоа. Капсульная коллекция этого бренда станет доступна лишь в июне этого года.