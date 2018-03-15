Жителям Крайнего Севера безвозмездно предоставят земельные участки

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий безвозмездно предоставлять земельные участки жителям Крайнего Севера в сельской местности любого региона. Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».

Отмечается, что граждане, прожившие и проработавшие в районах Крайнего Севера более 20 лет — это те лица, которые в большинстве случаев являются неработающими пенсионерами. Действующим законодательством лицам, являющимся получателями страховых пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному обеспечению, предоставляются компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей к новому месту жительства на территории Российской Федерации, не относящемуся к указанным районам и местностям.

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В то же время многие граждане из районов Крайнего Севера стремятся переехать в города, а не в сельскую местность. В целях стимулирования переезда граждан, проработавших в районах Крайнего Севера более 20 лет именно в сельскую местность, законопроектом устанавливается возможность предоставления земельных участков в безвозмездное пользование, а затем в собственность таким гражданам в сельской местности в любом субъекте Российской Федерации.

Предоставление гражданам земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства будет способствовать развитию сельских, в том числе и северных территорий, и повышать их привлекательность для населения.

Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в Земельный кодекс Российской Федерации, дополнив перечень оснований для предоставления земельных участков в безвозмездное пользование и собственность бесплатно.

Принятие законопроекта позволит также сэкономить средства федерального бюджета на гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера, в случае если участок в сельской местности будет предоставлен в районе Крайнего Севера. Законопроект не устанавливает специальный порядок предоставления земель, а лишь дает гарантию получения в сельской местности на территории всей Российской Федерации участка для тех лиц, которые проработали в районах Крайнего Севера более 20 лет.

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