Золотой запас России побил очередной рекорд

Золотовалютные резервы России увеличились до максимума с конца сентября 2014 года. По данным Центрального банка, за неделю - со 2 по 9 марта - они выросли до 455,2 миллиарда долларов.

«Объем международных резервов за неделю увеличился на 2,9 миллиарда долларов, или на 0,6%, главным образом под воздействием положительной переоценки», — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы России являются высоколиквидными иностранными активами, которые имеются в распоряжении Банка России и правительства.

В 2017 году российский ЦБ стал мировым лидером по темпам увеличения резервов золота.

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