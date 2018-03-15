Зоозащитники Кургана против президента экофонда, продающего колбасу из медвежатины

Зоозащитники Кургана критикуют президента регионального благотворительного фонда по охране диких животных Петра Федотова, открывшего магазин «Дары природы». Любители животных считают некорректным, что в магазине предлагается мясо и изделия из тех самых диких животных, которых и должен охранять фонд.

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Письмо с возмущениями по этому поводу направила в редакцию «URA.RU» активистка Соня Сухнева. Но сам Пётр Федотов, который раньше руководил охотуправлением в областном департаменте природных ресурсов, считает претензии необоснованными. Он сказал, что всю продукцию магазин приобретает абсолютно законно. «У нас в области 33 тысячи охотников, а остальные люди что, не могут попробовать мяса диких животных?» — спрашивает он.

Пётр Федотов также добавил, что в магазине продаётся не только мясо, но и другие дары природы — грибы, орехи и мёд.

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