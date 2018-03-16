44-летняя супермодель Хайди Клум нашла новую любовь (ФОТО)

На днях Хайди Клум стала гостьей презентации новой коллекции ювелира Лоррейн Шварц. После вечеринки 44-летняя знаменитость ушла в компании 28-летнего гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца.Пара наотрез отказалась позировать вместе, но репортеры сделали несколько фотографий Хайди и Тома после мероприятия. Каулитц встретил модель, и они вместе отправились на романтический ужин в лос-анджелесский ресторан Delilah.Известно, что Хайди и Том познакомились на проекте «Топ-модель по-немецки». Других подробностей романа пока нет. Напомним, что осенью прошлого года Клум рассталась с арт-дилером Вито Шнабелем. Том тоже сейчас свободен: год назад он развелся с моделью Рией Зоммерфельд.