Привет мои любимые. Лежу в больнице уже 3ий день... Иммунитет мой совсем устал. Я очень благодарна тебе, Илюш, за твою помощь, поддержку, переживания! Я тебя очень люблю, прости меня за мои поступки, иногда я просто не могу себя сдержать, но буду стараться. Мы столько с тобой уже пережили, что это все пустяки. Настоящая Любовь все перенесёт, она не знает ни возраста, ни границ. Ей все по плечу. Главное, что у меня есть это вы, мои любимые. Хочется скорее поправиться и увидеть вас всех! Берегите своё здоровье! Берегите любимых!
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Новости » Шоу-бизнес » Алена Ашмарина и Илья Григоренко помирились
Алена Ашмарина и Илья Григоренко помирились
Добавлено: 16 мар 2018 в 06:29, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 16 мар 2018 в 06:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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