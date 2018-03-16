Алена Ашмарина и Илья Григоренко помирились

Привет мои любимые. Лежу в больнице уже 3ий день... Иммунитет мой совсем устал. Я очень благодарна тебе, Илюш, за твою помощь, поддержку, переживания! Я тебя очень люблю, прости меня за мои поступки, иногда я просто не могу себя сдержать, но буду стараться. Мы столько с тобой уже пережили, что это все пустяки. Настоящая Любовь все перенесёт, она не знает ни возраста, ни границ. Ей все по плечу. Главное, что у меня есть это вы, мои любимые. Хочется скорее поправиться и увидеть вас всех! Берегите своё здоровье! Берегите любимых!