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Amazon будет сбрасывать заказы с высоты 8 метров


Добавлено: 16 мар 2018 в 05:49, Категория: Технологии
Amazon будет сбрасывать заказы с высоты 8 метров
Дроны не устают – они просто доставляют вам заказы, будь то кошачья еда или носки. Они оставляют пакеты на вашем внутреннем дворике и улетают на подзарядку для дальнейшей доставки.

Amazon предлагает несколько иное решение – не опускаться, а просто на высоте скинуть заказ. Нет смысла прикрывать голову – у Amazon коробки для доставки вполне безопасны. По крайней мере, в теории.

13 марта Amazon получил патент на амортизированные коробки с подушками безопасности, поэтому заказы можно сбрасывать с высоты до 25 футов.

Дрон может надуть "подушку безопасности" через газовый баллон или воздухом от пропеллеров вблизи от "места падения".

Этот патент, как и два других, полученных Amazon, также предусматривает возможность. Подушка безопасности для упаковки может быть надута автоматически, если дрон "перестает реагировать на контроль и/или теряет часть или всю мощность" или он "врезается в какой-либо объект, здание или падает на землю".

Если вы на барбекю на своем внутреннем дворике, когда прилетает дрон, стоит отойти в сторону. Беспилотник использует камеры и другие датчики, чтобы убедиться, что в "зоне падения" нет людей, животных и "хрупких объектов". Согласно патенту, дрон может не скидывать заказ, пока в "зоне" будет кто-то находится.

Дрон спроектирован таким образом, чтобы он мог выпустить пакет, "перемещающийся частично горизонтально", для "посадки на балконе высокого здания".

Подушка безопасности Amazon предусматривает выпускание воздуха при ударе с землей, чтобы смягчить посадку и защитить содержимое коробки.

"Энергопотребление является важным фактором для дронов – они могут экономить заряд, если изменения высоты сводятся к минимуму", - объясняется в патенте. Диапазон высоты может варьироваться от 5 до 25 футов, в зависимости от размера и веса коробки.
В последние годы Amazon, ориентированный на автоматизацию и дешевую эффективную доставку, получил десятки патентов, которые связаны с дронами. Однако неизвестно, будут ли действительно использоваться беспилотники для доставки.


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Добавлено: 16 мар 2018 в 05:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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