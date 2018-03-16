Amazon будет сбрасывать заказы с высоты 8 метров

Дроны не устают – они просто доставляют вам заказы, будь то кошачья еда или носки. Они оставляют пакеты на вашем внутреннем дворике и улетают на подзарядку для дальнейшей доставки.Amazon предлагает несколько иное решение – не опускаться, а просто на высоте скинуть заказ. Нет смысла прикрывать голову – у Amazon коробки для доставки вполне безопасны. По крайней мере, в теории.13 марта Amazon получил патент на амортизированные коробки с подушками безопасности, поэтому заказы можно сбрасывать с высоты до 25 футов.Дрон может надуть "подушку безопасности" через газовый баллон или воздухом от пропеллеров вблизи от "места падения".Этот патент, как и два других, полученных Amazon, также предусматривает возможность. Подушка безопасности для упаковки может быть надута автоматически, если дрон "перестает реагировать на контроль и/или теряет часть или всю мощность" или он "врезается в какой-либо объект, здание или падает на землю".Если вы на барбекю на своем внутреннем дворике, когда прилетает дрон, стоит отойти в сторону. Беспилотник использует камеры и другие датчики, чтобы убедиться, что в "зоне падения" нет людей, животных и "хрупких объектов". Согласно патенту, дрон может не скидывать заказ, пока в "зоне" будет кто-то находится.Дрон спроектирован таким образом, чтобы он мог выпустить пакет, "перемещающийся частично горизонтально", для "посадки на балконе высокого здания".Подушка безопасности Amazon предусматривает выпускание воздуха при ударе с землей, чтобы смягчить посадку и защитить содержимое коробки."Энергопотребление является важным фактором для дронов – они могут экономить заряд, если изменения высоты сводятся к минимуму", - объясняется в патенте. Диапазон высоты может варьироваться от 5 до 25 футов, в зависимости от размера и веса коробки.В последние годы Amazon, ориентированный на автоматизацию и дешевую эффективную доставку, получил десятки патентов, которые связаны с дронами. Однако неизвестно, будут ли действительно использоваться беспилотники для доставки.