Американский истребитель F-18 потерпел крушение, оба пилота погибли (ФОТО)

Как сообщалось, в результате крушения истребителя F-18 военно-морских сил США погибли двое пилотов. Эту информацию уже подтвердили в командовании ВМС.

Ранее в командовании, отвечая на вопросы журналистов, утверждали, что оба пилота катапультировались, однако об тела были вскоре обнаружены в водах флоридской бухты.

Уже названы имена погибших — это лейтенант Джеймс Брайс Джонсон (командир экипажа) и лейтенант Калеб Натаниэль Кинг, который управлял системой вооружения истребителя.

Джеймс Брайс Джонсон

По данным командования, крушение истребителя F-18 произошло в среду, 14 марта у берегов Ки Уэста. Оба пилота были найдены мёртвым, несмотря на то, что им удалось катапультироваться за секунды до крушения.

Калеб Натаниэль Кинг

Разбившийся истребитель базировался на военно-морской базе Оушена в штате Вирджиния, сообщает издание Maritime Herald.

Свидетель крушения рассказал местному телеканалу FL Keys News, что видел, как самолёт горел перед падением.

«Я видела как он горит, потом он упал», рассказала Барбара Уилсон.

Рухнул истребитель на отмели примерно в миле от базы когда возвращался с тренировочного полёта. Причина смерти пилотов будет установлена в ходе расследования инцидента, заявил журналистам пресс-секретарь командования ВМС Дэйв Хэчт.