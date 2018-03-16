Аваков: Россиян не пустят в посольство и консульства в день выборов

Граждан РФ не пустят в российские дипломатические представительства в Украине в день голосования на выборах президента России 18 марта 2018 года. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Вызвал в министерство временного поверенного в делах РФ в Украине. Дипломату была доведена официальная позиция украинской стороны по выборам 18 марта на оккупированных территориях. Согласно ноте МИД Украины, Украина заявила решительный протест МИД РФ и требует не проводить выборы 18 марта 2018 года на временного оккупированных РФ территориях Украины – Автономной Республике Крым и г. Севастополь. На сегодняшний день Российская Федерация не отказалась от своих противоправных намерений.

МВД Украины заявляет, что проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо! В этих условиях, констатируя агрессивную гибридную войну России против Украины, незаконную аннексию Крыма, оккупацию частей Донецкой и Луганской областей – проведение незаконных выборов на этой суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права, МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих законы Украины на территории Украины на территории дипломатических миссий.

МВД Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины В Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах», – написал Аваков.

Ранее прокуратура автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту организации выборов президента РФ на территории полуострова.

Фото: УНИАН