Биткоину предсказали скорое попадание под «крест смерти»

Специалист Market Securities Dubai Ltd Пол Дэй утверждает, что проанализировал технические индикаторы изменения курса биткоина и пришел к выводу о скором провале этой криптовалюты.

Пятидесятидневная скользящая средняя курса биткоина приблизилась к 200-дневной скользящей средней на минимальное за последние девять месяцев расстояние. Когда они пересекутся, появится «крест смерти» криптовалюты, поясняет Bloomberg.

Дэй прогнозирует, что если 50-дневная скользящая средняя опустится ниже 200-дневной скользящей средней (а последний раз это происходило в 2015 году), курс биткоина упадет до 2,8 тысячи долларов. «Уже пару месяцев определенно наблюдается сдвиг в динамике после формирования пузыря в конце 2017 года», — приводит мнение аналитика РБК.

По данным на 19:39 16 марта биткоин стоил около 8550 долларов — тогда как в декабре 2017 года на некоторых биржах его продавали дороже 20 тысяч долларов.