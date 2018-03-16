Блейк Лайвли с сестрой и подругой повеселилась в Диснейленде: селфи с Микки Маусом и битва принцесс

Блейк Лайвли

Будни Блейк Лайвли — это не только съемки новых проектов и забота о детях и муже Райне Рейнольдсе. Порой актриса "убегает" из дома в компании подруг, чтобы немного посплетничать и отдохнуть от повседневных забот. Взять хотя бы минувший день, который Блейк провела в Диснейленде.

Селфи с Микки Маусом, "битва" со сказочными принцессами, аттракционы... В этом парке развлечений веселятся не только дети.

Веселитесь — это круто!

— призывает своих фолловеров в Instagram Лайвли.

Вместе с актрисой день в Диснейленде провели ее сестра Робин и их подруга Саманта Стоун.

Блейк Лайвли: "Диснейленд, это мое официальное представление. Буду работать за минимальную зарплату. Счастлива быть Чудовищем. Твой ход..."

Робин Лайвли, Саманта Стоун и Блейк Лайвли

К слову, именно там два года назад Лайвли и Рейнольд отпраздновали день рождения старшей дочери.