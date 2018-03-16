Большинство членов спецкомитета ПАСЕ выступили за восстановление диалога с Россией

Большинство членов ad-hoc комитета и глав делегаций высказались за восстановление диалога с Россией в Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил зампредседателя Госдумы Петр Толстой, который принял участие в заседании комитета.

Комитет рассматривал возможности изменения регламента работы ПАСЕ.

«В ходе заседания комитета подавляющее большинство участников — главы национальных делегаций и главы политических групп — высказались в поддержку усилий руководства Ассамблеи по восстановлению диалога между всеми 47 странами-участницами, включая Российскую Федерацию», — приводит слова Толстого его пресс-служба. Читайте по теме

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Он отметил, что против этого выступили представители Украины, стран Прибалтики, а также представители Великобритании.

Парламентарий указал, что глава британской делегации Роджер Гейл предложил отстранить представителей России от дискуссии в связи с «делом Скрипаля».

Как указал Толстой, со своей стороны российская делегация заявила, что разговор с Россией при помощи ультиматумов неприемлем и не приведет к какому-либо результату.

«Площадка ПАСЕ является площадкой диалога и сотрудничества, которому не плохо было бы поучиться нынешним британским властям, озвучивающим беспрецедентные и бездоказательные обвинения в адрес России в связи с отравлением в Солсбери», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что позиция британской делегации не была поддержана другими членами комитета и главами делегаций.

«Наоборот, представители ряда стран — Швейцарии, Армении, Германии и Нидерландов — высказались за диалог с Россией на площадке ПАСЕ», — отметил Толстой.

Парламентарий сообщил, что итоги состоявшейся дискуссии будут обобщены в виде конкретных предложений, которые будут обсуждаться в апреле в Страсбурге на очередном заседании комитета. Читайте по теме

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В 2014-2015 годах европейские парламентарии принимали резолюции, согласно которым представители РФ были лишены права голоса во время обсуждения актуальных вопросов повестки.

Также российскую делегацию лишили возможности участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов.

В ответ Россия решила приостановить своё участие в работе организации до конца 2015 года.

В 2016 и 2017 годах Москва также не стала направлять в ПАСЕ подтверждающие её полномочия документы. В декабре 2017 года большинство делегатов ПАСЕ не поддержали возможное возвращение России.

13 февраля стало известно, что Госдума приняла решение не закладывать в бюджет средства, предназначенные для взносов в ПАСЕ в 2018 году.

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