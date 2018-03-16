Британии напомнили о двух ракетах: "Заткнулись на 20 лет вперед"

Россия - Британия, последние новости 16 марта. Военными действиями пригрозил участник дебатов Владимир Жириновский на телеканале «Россия 1».

Жириновский напомнил исторический момент, когда Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев пригрозил британцам:

"Мне достаточно две ракеты, и ваших островов не будет. На 20 лет вперед заткнулись", - процитировал Никиту Хрущева лидер ЛДПР, кандидат на выборах в президенты РФ 2018 года.