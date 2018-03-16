Бышовец: Манчини потерял управление ФК "Зенит", поэтому команда вылетела из ЛЕ

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Итальянский главный тренер петербургского "Зенита" Роберто Манчини потерял управление командой, поэтому клуб уступил в 1/8 финала Лиги Европы немецкому "Лейпцигу", заявил РИА Новости экс-главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец.

Зенит" в четверг сыграл вничью на своем поле с немецким "Лейпцигом" (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и завершил выступление в еврокубках, уступив по сумме двух встреч. В гостях петербуржцы проиграли со счетом 1:2.

"Оба клуба были на одном уровне, но Роберто Манчини немного потерял управление командой, отсюда и вылет от немецкого "Лейпцига". Результаты двух матчей абсолютно оправданы", - заявил Бышовец по телефону.

ЦСКА стал единственным российским клубом, которому удалось выйти в четвертьфинал текущего розыгрыша Лиги Европы. Армейцы по сумме двух встреч прошли французский "Лион". Московский "Локомотив" был дважды разгромлен мадридским "Атлетико" (0:3 и 1:5).

"Что касается других отечественных команд, то "Локомотив" был ниже классом, чем мадридский "Атлетико", поэтому уступил. Считаю, что от ЦСКА можно было ожидать прохода в 1/4 финала Лиги Европы. Команда выступила очень достойно. Укрепление нападения Ахмедом Мусой давало шансы армейскому клубу", - добавил эксперт.