Центробанку рекомендовали снизить ключевую ставку 23 марта

Руководитель Департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что возглавляемое им подразделение рекомендовало регулятору на предстоящем заседании совета директоров (оно состоится 23 марта) снизить ключевую ставку.

«Настрой рынка на снижение ставки. Масштаб изменения ставки будет уже обсуждаться на совете директоров», — цитирует Дмитриева РИА Новости.

В настоящее время ключевая ставка Центробанка РФ — 7,5% (до 9 февраля, когда состоялось очередное заседание ЦБ, она составляла 7,75% годовых). На том же заседании руководство регулятора заявило о вероятной смене кредитной политики — с умеренно жесткой на нейтральную.