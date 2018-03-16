Четверть опрошенных россиян назвали убийство Немцова политическим

24% опрошенных «Левада-центром» россиян связали убийство политика Бориса Немцова с его оппозиционными взглядами и критикой в адрес представителей власти. Об этом пишет РБК.

30% опрошенных заявили, что не понимают причин убийства политика. Почти пятая часть, 21% участников опроса назвали Немцова «жертвой криминальных разборок», еще 8% респондентов связали убийство с «оскорбительными высказывания в адрес мусульман».

Ведущий социолог «Левада-центра» Денис Волков пояснил, почему процент уверенных в политической подоплеке убийства относительно невысок: «У Немцова с конца 1990-х был огромный антирейтинг после того, как Владимир Гусинский с Борисом Березовским из-за борьбы вокруг приватизации "Связьинвеста" уничтожили его репутацию в глазах населения. Немцова не любили, а потом и на ТВ перестали пускать. Он оказался удобным объектом для дальнейшего шельмования».

Об убийстве Немцова слышали 83% участников опроса. 42% респондентов уверены, что заказчики убийства никогда не будут найдены. Четвертая часть участников опроса не знают ответа на вопрос, будут ли найдены заказчики. О том, что их найдут, но «не скоро», заявили 17% опрошенных. 16% респондентов уверены, что заказчики уже найдены и осуждены.

Опрос был проведен 7–12 марта 2018 года среди 1600 респондентов в 136 населенных пунктах из 52 регионов РФ.