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ЦИК РФ обвинил Украину в незнании и нарушении международного права


Добавлено: 16 мар 2018 в 19:49, Категория: Новости на сегодня
ЦИК РФ обвинил Украину в незнании и нарушении международного права

Зампредседателя российского Центризбиркома Николай Булаев и представитель ЦИК Василий Лихачев прокомментировали заявление главы МВД Украины Арсена Авакова, который обещал не допускать граждан РФ в российские дипломатические учреждения на украинской территории в день голосования на выборах президента — 18 марта.

«Это не просто нарушение, это непонимание, незнание норм международного права», — заявил РБК Булаев.

«Заявление Авакова о том, что он ограничит доступ гражданам РФ, которые обладают активным избирательным правом, противоречит сразу двум международным конвенциям и двустороннему российско-украинскому соглашению. Российские загранучреждения обязаны обеспечить права и свободы российских граждан на территории Украины», — цитирует «Интерфакс» заявление Лихачева.

Завтра, по его словам, члены ЦИК обсудят этот вопрос с представителями МИД РФ. Лихачев пояснил, что речь идет о двустороннем российско-украинском Соглашении по консульским вопросам и двух Венских конвенциях — о дипломатических сношениях и иммунитетах, а также о консульских сношениях и иммунитетах.

Посольство РФ в Киеве обратилось в МВД Украины с просьбой обеспечить «необходимые условия» для голосования российских граждан за кандидатов в президенты, сообщил Лихачев, заверив, что Центризбирком «активно занимается» подготовкой к выборам вместе с министерством иностранных дел и «соответствующими силовыми структурами, которые отвечают за безопасность граждан РФ».

Напомним, Аваков написал на своей странице в Facebook, что режим охраны российских дипломатических учреждений в Киеве, Харькове, Одессе и Львове «не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах», потому что Москва ведет «гибридную войну, аннексировала Крым и оккупировала Донбасс», а «проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо»



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Добавлено: 16 мар 2018 в 19:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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