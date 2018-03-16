ЦСКА на выезде обыграл "Фенербахче" в матче Евролиги

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Баскетболисты ЦСКА на выезде нанесли поражение турецкому "Фенербахче" в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча, прошедшая в пятницу в Стамбуле, завершилась победой российской команды со счетом 81:79 (25:23, 19:17, 10:18, 27:21). В составе ЦСКА на паркете самым результативным стал Андрей Воронцевич (17 очков), в составе "Фенербахче" больше всех набрал Николо Мелли (18 очков).

Следующий матч армейцы проведут дома 21 марта против греческого "Олимпиакоса", а "Фенербахче" днем ранее примет "Маккаби" (Тель-Авив).