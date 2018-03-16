Даша Жукова открыла весенний выставочный сезон в "Гараже"

Даша Жукова

Вчера, 15 марта, в Музее современного искусства "Гараж" прошло открытие весеннего выставочного сезона (надеемся, весна в скором времени придет и в Москву). Гостям представили сразу три новых проекта: "Если бы наша консервная банка заговорила… Михаил Лифшиц и советские шестидесятые", "Трансатлантическая альтернатива. Кинетическое искусство и оп-арт в Восточной Европе и Латинской Америке в 1950–1970-е" и "Дельфин в фонтане" Андро Векуа. Открытие посетило множество гостей, в том числе и зарубежных, но главной героиней вечера, бесспорно, стала хозяйка "Гаража" — Даша Жукова.

Галеристка не часто бывает в России, предпочитая проводить время за рубежом со своими голливудскими друзьями, так что ажиотаж вокруг появления Жуковой на мероприятии вполне объясним. В сером эффектном платье, обнажающим плечи, Даша лично встречала звездных гостей, которые пришли поздравить "Гараж" с началом сезона.

А вот бывшего мужа Жуковой, Романа Абрамовича, в этот раз не мероприятии рядом с Дашей не было. После расставания экс-супруги, у которых осталось двое детей, сохранили теплые отношения, так что многие ожидали в этот вечер увидеть их вместе, но не сложилось.

Даша Жукова и Гарри Гуриев

Кейт Фаул, Даша Жукова и Антон Белов

Скэрри Олимпия и Даша Жукова

Антон Белов, Даша Жукова и Кейт Фаул