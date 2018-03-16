Digitizecoin-Компания с глобальной задачей, которая заключается избавить вас от наличных средств и перевести их в электронные кошельки.

Команда под название «Digitizecoin», способная изменить мир электронных средств в лучшую сторону и тем самым помочь миллионам людей.
В результате опроса более 2000 человек, практически половина не любят носить монеты. Каждый год американцы выкидывают 62 миллиона долларов. Австралийские взрослые теряют в среднем 60 долларов США в год. Не так давно Digitize провела опрос более чем 130 человек в Сиднее, Австралия, и выяснила, что 80% респондентов заинтересованы в сервисе преобразования конверсий.
Смотря на эту статистику команда и решила помочь миру, изменив его.
И если вы так же относитесь к тому числу которые не любят наличку, то вам стоит доверять и присоединится к этой платформе. Любому человеку легче хранить все электронно. Digitize уже решает эту проблему, она позволит вам экономить изменения которые происходят в точке транзакции прямо в свой личный цифровой кошелек и позволит вам после этого конвертировать его в другие валюты.
Задача этой компании по большей части заключается в том что бы помочь миру иперейти от простых касс к цифровой платформе. Собираемся решить эту проблему, разработав услугу, которая несомненно поможет изменить свободные изменения в криптографиюю. Сделав данный процесс обычным и целенаправленным опытом, мы устремляемся к тому, чтобы издавать в крипторемонте одну транзакцию за раз.
Digitize дозволяет покупателям изменять собственные свободные изменения в токены Digitize. Оцифровка жетонов имеет возможность в дальнейшем употребляться в качестве платежной системы. Представьте себе, будто вы зашли в ближайший к вам продуктовый магазин и купили на сумму $ 22,50. Вы платите за общую сумму в 30 долларов США. Получаемое вами изменение в размере 7,50 долларов может быть отправлено прямо на ваш собственный кошелек. Затем изменение будет быстро сохранено прямо на кошелек с оцифровкой. Помимо этого, система «Digitizecoin» собирается в предстоящем будущем усиливать рынок криптовалют, с помощью привлечения дополнительного потока доходов в криптовалюты. Большая часть западного мира принимает эти самые цифровые платежи, всё равно многие страны, по-прежнему обширно действуют на кассовых операциях.
У такой платформы есть приятные преимущества, которые вам могут понравиться как:
- Платформа Digitizecoin разработает собственно мобильное приложение.
- Сохраненные маркеры можно будет использовать в качестве платежей.
- Digitizecoin предложит ряд онлайн-руководств.
Решения
Оцифровка монет:
- Непосредственно конвертируйте наличные деньги.
- Используйте Digitize token wallet в качестве средства оплаты.
- Обмен. Обозначьте токены для других криптоконверсий.
Преимущества для розничных продавцов:
- Предоставляемая услуга способна в разы увеличить потребительский спрос.
- Предоставляет вознаграждение за программу.
- Розничный продавец вполне может получить процент от суммы транзакции.
- Устраняет удержания и совершения изменений.
- Снижает зависимость от физической валюты и затрат на производство
Экосистема
Платформа Digitize вполне может быть настроена на любом телефоне в качестве использования продавцом независимо от их POS-системы. Что позволяет продавцам охватить Digitize без изменения настроек. Устройство Digitize позволит пользователям оплачивать и вкладывать средства в кошельки. Торговцы также смогут предоставлять токены Digitize потребителям в рамках своих программ лояльности и рекламных акций.
В команду, которая и создала этот проект входят такие личности как:
Umar Aslam основатель, Kent Tran-менеджер, Radek Ostrowski- Разработчик Lead Blockchain, Rehan Ahmad-юридический консультант, Ahmer Sheikh-менеджер по работе с клиентами.
Консультанты:
Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте:
- Веб-сайт: https://www.digitizecoin.com/
- Технический документ: https://yadi.sk/i/w0_XRPSR3TS8Qo
Социальные сети проекта:
- Linkedin: https://www.linkedin.com/company/DigitizeCoin/?originalSubdomain=au
- Twitter: https://twitter.com/DigitizeCoin
- Facebook: https://www.facebook.com/DigitizeCoinICO
- Bitcointalk: bitcointalk.org/index.php?topic=2907076.0
- Telegram: t.me/digitizecoin
- ВТТ автора: bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1395905