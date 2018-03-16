«Динамо» проиграло со счетом 0:2 римскому «Лацио»

В ответном матче 1/8 лиги Европы «Динамо» проиграло итальянскому «Лацио» и выбыла из евротурнира. Судьбу встречи решили два гола гостей во втором тайме.

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич заявил, что команде для победы не хватило опытных игроков.

«Уровень футболистов «Лацио» намного выше, чем у наших игроков. Это надо признать. Нам не хватило опытных футболистов в опорной зоне. В первые минуты мы полностью провалили игру, но затем постепенно наладили контроль мяча. Сказался класс игроков «Лацио»

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