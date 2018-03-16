Дональд Трамп-младший разводится

Как мы знаем, не только свадьбы глав государств и членов их семей становятся объектом повышенного внимание у СМИ: разводы знаменых людей, пожалуй, интересуют общественность даже больше. В этот раз под прицелом камер оказался старший сын президента США Дональд Трамп-маладший. Как стал известно, его 40-летняя супруга Ванесса Трамп подала заявление в суд в Манхэттене в минувший четверг, 15 марта.

По данным журналистов западной прессы, пара разводится по обоюдному согласию, а это означает, что споров по поводу опеки над пятью детьми супругов и отношении раздела имущества не возникнет.

Сын Дональда Трампа женился на модели Ванессе Хейдон в ноябре 2005 года, пара прожила вместе 12 лет. Как сообщает РБК со ссылкой на New York Post, Ванесса была недовольна постоянными разъездами мужа, а также ей сложно давалось повышенное внимание к их супругам персон со стороны общественности после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

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