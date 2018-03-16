Дума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ

Группа депутатов Государственной Думы РФ во главе с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента проект поправок в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Госдумы.

Предлагаемые поправки предусматривают отмену Единого государственного экзамена в российских школах и возвращение к традиционной форме проверки знаний учащихся.

В минобрнауки уже прокомментировали инициативу депутатов, отметив, что ЕГЭ себя оправдал и способствовал повышению качества образования абитуриентов.

Авторы законпроекта предложили считать действительными результаты ЕГЭ, сданного до вступления поправок в силу (с 1 сентября 2019 года), на протяжении последующих четырех лет — в этот период они «могут быть приняты образовательной организацией высшего образования в качестве вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета».

В пояснительной записке к документу говорится, что ЕГЭ не оправдал возложенных на него надежд по искоренению коррупции в сфере образования и обеспечению высокоэффективной беспристрастной проверки знаний.

«Видно, что реформа образования, начавшаяся в 2002 году с введением ЕГЭ, не приносит запланированных результатов, которые должны были бы также выражаться в более высоком качестве знаний и доступности высшего образования. Кроме того, количество абитуриентов в настоящее время меньше, чем мест в вузах», — констатировали инициаторы отмены Единого госэкзамена.